Адмирал CENTCOM обсудит с Нетаньяху прибытие 200 американских военных в Израиль

Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) адмирал Брэдфорд Купер примет участие в заседании кабмина Израиля во главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого представит подробности прибытия в страну 200 американских военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на Ynet, заседание, запланированное на 13:00, будет посвящено реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Согласно имеющейся информации, американские военнослужащие будут размещены в Израиле и займутся контролем за выполнением условий соглашения.

Также сообщается, что на совещание приглашены специальные представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые принимали участие и во вчерашнем специальном заседании израильского правительства.