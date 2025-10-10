Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    Адмирал CENTCOM обсудит с Нетаньяху прибытие 200 американских военных в Израиль

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 13:06
    Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) адмирал Брэдфорд Купер примет участие в заседании кабмина Израиля во главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого представит подробности прибытия в страну 200 американских военнослужащих.

    Как передает Report со ссылкой на Ynet, заседание, запланированное на 13:00, будет посвящено реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    Согласно имеющейся информации, американские военнослужащие будут размещены в Израиле и займутся контролем за выполнением условий соглашения.

    Также сообщается, что на совещание приглашены специальные представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые принимали участие и во вчерашнем специальном заседании израильского правительства.

