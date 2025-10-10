CENTCOM admiralı Netanyahu ilə 200 amerikalı hərbçinin İsrailə gəlişini müzakirə edəcək
- 10 oktyabr, 2025
- 14:55
ABŞ Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) komandanı admiral Bredford Kuper İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahunun rəhbərlik etdiyi Nazirlər Kabinetinin iclasında iştirak edəcək.
"Report" "Ynet"ə istinadən xəbər verir ki, o, ölkəyə 200 amerikalı hərbçinin gəlişinin təfərrüatlarını təqdim edəcək.
Saat 13:00-da keçirilməsi planlaşdırılan iclas Qəzza zolağında atəşkəs sazişinin ikinci mərhələsinin həyata keçirilməsi məsələsinə həsr olunacaq.
Mövcud məlumata görə, amerikalı hərbçilər İsraildə yerləşdiriləcək və sazişin şərtlərinə əməl olunmasına nəzarət edəcəklər.
Müşavirəyə İsrail hökumətinin dünənki xüsusi iclasında da iştirak etmiş ABŞ-nin xüsusi nümayəndələri Stiv Uitkof və Cared Kuşner də dəvət olunub.
