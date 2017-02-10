Администрация Трампа заверила Могерини в приверженности выполнению сделки с Ираном

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Администрация американского лидера Дональда Трампа заверила верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини в приверженности выполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, соглашение по иранской ядерной программе).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава европейской дипломатии заявила журналистам.

"Исходя из того, что было сказано (на встречах в Белом доме в четверг - ред.), меня заверили в намерениях в полной мере придерживаться выполнения соглашения (по ядерной сделки с Ираном)", - сказала Могерини.

Напомним, США ранее расширили санкции по Ирану, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур.