О нас

Администрация Трампа заранее уведомила Израиль об ударах по иранским ядерным объектам

Администрация Трампа заранее уведомила Израиль об ударах по иранским ядерным объектам Администрация президента США Дональда Трампа заранее уведомила Израиль о предстоящих ударах американских самолетов по Ирану.
Другие страны
22 июня 2025 г. 04:19
Администрация Трампа заранее уведомила Израиль об ударах по иранским ядерным объектам

Администрация президента США Дональда Трампа заранее уведомила Израиль о предстоящих ударах американских самолетов по Ирану.

Как передает Report, об этом пишет портал Axios со ссылкой на израильского чиновника.

В дни, предшествовавшие удару, глава Белого дома и его команда все больше убеждались в том, что дипломатия исчерпала себя и что для ликвидации ядерной программы Ирана потребуются военные действия, говорится в публикации.

"Трамп, теперь убежденный, что никакая сделка невозможна, похоже, продвинулся вперед с военным вариантом, которого он когда-то надеялся избежать", — указало издание.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tramp administrasiyası İranın nüvə obyektlərinə zərbələr barədə İsraili əvvəlcədən xəbərdar edib

Самое важное

ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
18 июня 2025 г. 10:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi