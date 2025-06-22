Администрация Трампа заранее уведомила Израиль об ударах по иранским ядерным объектам

Администрация президента США Дональда Трампа заранее уведомила Израиль о предстоящих ударах американских самолетов по Ирану.

Администрация президента США Дональда Трампа заранее уведомила Израиль о предстоящих ударах американских самолетов по Ирану.

Как передает Report , об этом пишет портал Axios со ссылкой на израильского чиновника.

В дни, предшествовавшие удару, глава Белого дома и его команда все больше убеждались в том, что дипломатия исчерпала себя и что для ликвидации ядерной программы Ирана потребуются военные действия, говорится в публикации.

"Трамп, теперь убежденный, что никакая сделка невозможна, похоже, продвинулся вперед с военным вариантом, которого он когда-то надеялся избежать", — указало издание.