Администрация Трампа заранее уведомила Израиль об ударах по иранским ядерным объектам

Администрация президента США Дональда Трампа заранее уведомила Израиль о предстоящих ударах американских самолетов по Ирану.
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В дни, предшествовавшие удару, глава Белого дома и его команда все больше убеждались в том, что дипломатия исчерпала себя и что для ликвидации ядерной программы Ирана потребуются военные действия, говорится в публикации.
"Трамп, теперь убежденный, что никакая сделка невозможна, похоже, продвинулся вперед с военным вариантом, которого он когда-то надеялся избежать", — указало издание.