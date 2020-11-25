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Администрация Трампа подготовила проект санкций против минобороны России

Администрация Трампа подготовила проект санкций против минобороны России В список впервые могут попасть институты "Росатома", участвовавшего в создании перспективных вооружений
Другие страны
25 ноября 2020 г. 15:14
Администрация Трампа подготовила проект санкций против минобороны России

США могут ввести санкции в отношении министерства обороны России, ряда предприятий оборонной сферы и гражданской промышленности, одного из ФГУПов, связанных с администрацией Владимира Путина, а также экспертно-криминалистического центра ГУВД по Нижегородской области.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,это следует из чернового варианта проекта санкционного списка, который готовит администрация действующего президента Дональда Трампа.

Новые меры связаны с ограничениями, которые, согласно проекту, хотят объявить против 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными, и почти трех десятков российских организаций. В частности, в список впервые могут попасть институты "Росатома", участвовавшего в создании перспективных вооружений, а также два предприятия "Роскосмоса" — научный институт и производитель ракетно-космической техники.

Накануне Госдепартамент сообщил о санкциях в отношении трех российских организаций ("Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group) по закону о нераспространении оружия массового уничтожения.

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