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Администрация президента РФ подписала меморандум с Секретариатом ЦК Компартии Китая

Администрация президента РФ подписала меморандум с Секретариатом ЦК Компартии Китая Администрации президента РФ подписала в столице КНР меморандум о сотрудничестве со структурным подразделением Секретариата Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК).
Другие страны
12 ноября 2024 г. 19:56
Администрация президента РФ подписала меморандум с Секретариатом ЦК Компартии Китая

Администрации президента РФ подписала в столице КНР меморандум о сотрудничестве со структурным подразделением Секретариата Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Дмитрий Миронов, КНР представлял член Политбюро, заведующий Отделом ЦК КПК по организационной работе Ли Ганьцзе.

Ли Ганьцзе отметил, что китайская сторона готова углублять взаимодействие с Россией в разных областях, включая кадровую работу. Он добавил, что Пекин будет стремиться вносить еще более значительный вклад в укрепление китайско-российской дружбы, вместе с Москвой претворять в жизнь важные договоренности, которые были достигнуты между главами двух государств.

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