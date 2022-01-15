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Абитуриент Токийского университета устроил резню на экзамене

Абитуриент Токийского университета устроил резню на экзамене На вступительных экзаменах в Токийском университете абитуриент достал нож и ранил троих человек.
Другие страны
15 января 2022 г. 07:24
Абитуриент Токийского университета устроил резню на экзамене

На вступительных экзаменах в Токийском университете абитуриент достал нож и ранил троих человек.

Как передает Report, об этом сообщает японский телеканал NHK.

Инцидент произошел в кампусе Хонго. В экзамене принимали участие 3,7 выпускников школ.

Все началось в 09:30 (04:30 по бакинскому времени). В какой-то момент один из абитуриентов вытащил нож и напал на окружающих. Пострадали 70-летний мужчина, юноша и девушка, их госпитализировали.

17-летний нападавший был задержан. Сотрудники полиции устанавливают причину произошедшего.

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