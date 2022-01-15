Абитуриент Токийского университета устроил резню на экзамене

На вступительных экзаменах в Токийском университете абитуриент достал нож и ранил троих человек.

На вступительных экзаменах в Токийском университете абитуриент достал нож и ранил троих человек.

Как передает Report, об этом сообщает японский телеканал NHK .

Инцидент произошел в кампусе Хонго. В экзамене принимали участие 3,7 выпускников школ.

Все началось в 09:30 (04:30 по бакинскому времени). В какой-то момент один из абитуриентов вытащил нож и напал на окружающих. Пострадали 70-летний мужчина, юноша и девушка, их госпитализировали.

17-летний нападавший был задержан. Сотрудники полиции устанавливают причину произошедшего.