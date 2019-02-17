Абэ выдвинул Трампа на Нобелевскую премию после неформальной просьбы Вашингтона

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия по урегулированию ядерной проблемы КНДР после соответствующей неформальной просьбы со стороны Вашингтона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила японская газета The Asahi.

По данным источника издания в правительстве Японии, соответствующая просьба была в неформальном виде озвучена японской стороне Вашингтоном после исторического саммита между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, который состоялся в июне прошлого года в Сингапуре.

О том, что премьер-министр Японии выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия по урегулированию ядерной проблемы КНДР в пятницу объявил сам американский президент, выступая на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома.