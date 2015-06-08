Абэ: Саммит 2016 года вряд ли станет G8

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении продолжать диалог с Россией и ее президентом, но выразил сомнение, что следующая встреча лидеров группы превратится из G7 в G8.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он сказал во время пресс-конференции в Мюнхене после завершения саммита G7.

"Саммит - это встреча лидеров, во время которой они обмениваются мнениями по мировым проблемам на основании общих ценностей свободы, демократии, прав человека, права закона. Исходя из нынешней ситуации на Украине, сложно представить, что саммит следующего года будет саммитом G8. Однако многие лидеры и в этот раз высказали мнение, что необходимо конструктивное участие России в решении проблем Сирии, Ирана, КНДР", - заявил премьер.

Он отметил также, что для этого намерен продолжать диалог с Россией, так как "наличие проблем тем более делает необходимым диалог".