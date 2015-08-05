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    Абэ: Подтверждение информации о слежке АНБ испортит американо-японские отношения

    Япония призвала США к расследования информации сайта WikiLeaks о слежке АНБ за японским руководством

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонных переговоров с вице-президентом США Джо Байденом призвал к расследованию информации сайта WikiLeaks о слежке за японским правительством американских спецслужб, сообщает Reportсо ссылкой на Газета.Ru.

    В разговоре Абэ потребовал от Байдена объяснений и констатировал, что, если информация о шпионаже подтвердится, отношения между двумя странами будут испорчены.

    Отметим, что американская администрация обсуждает с японским правительством сообщение организации Wikileaks о том, что Агентство национальной безопасности США занималось шпионажем в отношении крупных японских компаний и премьер-министра страны.

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