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    Премьер-министр Японии назначил нового главу МИД

    Синдзо Абэ проводит кадровые перестановки в правительстве© Tass.ru

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводит кадровые перестановки в правительстве, он уже назначил 19 новых министров.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, среди них министр финансов, министр внутренних дел и коммуникаций, министр юстиции, министр по образованию, культуре, спорту, науки.

    Новым министром иностранных дел страны назначен Таро Коно. В свою очередь экс-глава японского МИДа Фумио Кисида назначен главой совета по политике правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). При этом он является одним из главных кандидатов на пост председателя ЛДП.

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