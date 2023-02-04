ABC: США попытаются сбить китайский аэростат над Атлантическим океаном

США намерены подождать, когда китайский аэростат будет в небе над Атлантическим океаном, и попытаются сбить его.

США намерены подождать, когда китайский аэростат будет в небе над Атлантическим океаном, и попытаются сбить его.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC11 со ссылкой на представителя властей, знакомого с ситуацией.

"В данный момент предполагается подождать, пока аэростат не окажется над Атлантическим океаном, а затем попытаться сбить его и извлечь обломки, - отмечает телеканал. - Вероятно, потребуется существенное локализованное закрытие воздушного пространства для защиты населения".

В четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что власти США зафиксировали над континентальной частью страны "разведывательный воздушный шар". По его словам, шар находится на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок, и не представляет угрозы для людей на земле. Американское оборонное ведомство не стало его сбивать, сочтя это опасным из-за внушительных размеров объекта. Соединенные Штаты, как отмечается, приняли оперативные меры, "чтобы препятствовать сбору важной информации".