    ABC прекратил показ шоу Киммела из-за его комментариев о Кирке

    Другие страны
    • 18 сентября, 2025
    • 05:24
    Телекомпания ABC и ее владелец Disney временно сняли с эфира программу Jimmy Kimmel Live! после высказываний ведущего о деле, связанном с убийством американского консервативного активиста Чарли Кирка.

    Как сообщает Report, в эфире в понедельник Джимми Киммел заявил, что предполагаемый убийца Кирка, Тайлер Робинсон, является сторонником Дональда Трампа. Эти слова вызвали широкий резонанс и критику.

    Глава Федеральной комиссии по связи (FCC) Брэндан Карр пригрозил предпринять меры против ABC и Disney. Кроме того, медиахолдинг Nexstar Media Group объявил, что прекращает трансляцию шоу.

    "Комментарии Киммела об убийстве Кирка оскорбительны и неуместны в столь напряженный политический момент", - отметил президент вещательного подразделения Nexstar Эндрю Олфорд.

