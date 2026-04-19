ABC News: Вэнс не поедет на переговоры с Ираном в Пакистан - ОБНОВЛЕНО

Президент США Дональд Трамп опроверг слова американского постпреда при ООН Майка Уолтца, что вице-президент Джей Ди Вэнс отправится в Пакистан для участия во втором раунде переговоров с Ираном.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал корреспондент телеканала ABC News Джонатан Карл.

"Президент Трамп только что сказал мне, что Вэнс не поедет в Исламабад. Он сказал, что проблема в безопасности - Секретная служба не смогла бы сделать это за 24 часа", - уточнил журналист.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в очередной раз возглавит американскую делегацию в ходе переговоров с Ираном в Пакистане.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил корреспондент телеканала ABC News Джонатан Карл.

"Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц сообщил мне, что вице-президент Джей Ди Вэнс встанет во главе американской делегации на переговорах с иранской стороной в Исламабаде", - говорится в публикации.

Отметим, что Вэнс возглавлял американскую делегацию в ходе первого раунда переговоров США и Ирана, которые прошли в Исламабаде.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

Президент США Дональд Трамп 15 апреля объявил об открытии Ормузского пролива для судоходства, несмотря на сохранение морской блокады иранских портов. Этот шаг был предпринят для сохранения отношений с Китаем. Позднее, 18 апреля, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили о закрытии водной артерии, аргументировав это нарушением соглашения о прекращении огня и продолжающейся блокадой иранских портов американскими военными.