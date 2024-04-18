ABC: Израиль не нанесет ответный удар по Ирану до праздника Песах

Израиль вряд ли нанесет ответный удар по Ирану до иудейского праздника Песах, который начнется с вечера 22 апреля и продлится до 30 апреля.

Израиль вряд ли нанесет ответный удар по Ирану до иудейского праздника Песах, который начнется с вечера 22 апреля и продлится до 30 апреля.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, Израиль вряд ли предпримет какие-либо действия до праздника, хотя ситуация всегда может измениться. Чиновник также отметил, что руководители Ирана продолжают находиться в состоянии повышенной готовности, некоторые из них "находятся в убежищах и подземных объектах".

Песах является одним из главных иудейских праздников. Он отмечается в память о библейском событии - исходе еврейского народа из Египта. В 2024 году Песах начнется с вечера 22 апреля. Иудеи, находящиеся за пределами Израиля, традиционно проводят этот праздник восемь дней.