Аббас Арагчи: Иран не откажется от обогащения урана и ракетной программы
- 01 ноября, 2025
- 17:32
Иран не планирует отказываться от ракетной программы, обогащения урана и не хочет вести прямых переговоров с США.
Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
"Мы готовы вести переговоры, чтобы развеять опасения о нашей ядерной программе. Мы подчеркиваем, что она несет мирный характер. Можно прийти к справедливому соглашению о ней, но Вашингтон выдвинул невозможные и неприемлемые условия", - сказал глава МИД.
Он также подчеркнул, что Иран не намерен вести переговоры по своей ракетной программе.
"Было бы глупо отказываться от своего оружия", - сказал он.
Арагчи вновь подчеркнул, что Тегеран не будет прекращать обогащение урана, и в принципе не готов вести прямые переговоры с Вашингтоном.
"Можно достичь соглашения путем непрямого диалога", - сказал он.
Глава внешнеполитического ведомства также рассказал о судьбе обогащенного урана после израильских ударов (в июне 2025 года - ред.), сказав, что "ядерные материалы остаются под завалами разбомбленных ядерных объектов и не были перемещены в другое место".
"Наши ядерная инфраструктура и оборудование повреждены, но наши технологии остались нетронутыми", - подчеркнул Арагчи.