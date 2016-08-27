Президент Зимбабве приказал разогнать антиправительственную демонстрацию

Баку. 27 Августа. REPORT.AZ/ В пятницу в столице Зимбабве Хараре прошли массовые акции протеста, которые полиция разогнала, применив слезоточивый газ и водяные пушки.

Как передает Report, 92-летний президент Роберт Мугабе, бессменно правящий страной с 1980 года заявил, что в Зимбабве не будет "арабской весны".

Он также утверждал, что за происходящим стоят внешние силы. По его словам, США и другие страны Запада оказывают финансовую помощь зимбабвийской оппозиции.

Противники Мугабе вышли на улицы с призывом к реформам, в том числе к изменениям в избирательной системе. Столкновения охватили большую часть города и стали самыми жестокими за последние 20 лет.

Лидеры оппозиции обещают, что протесты продолжатся.