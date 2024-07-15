85-летний Фухимори намерен вновь баллотироваться в президенты Перу

Бывший президент Перу Альберто Фухимори, отбывший наказание за коррупцию и организацию расправ над диссидентами, намерен участвовать в очередных выборах главы государства.

Бывший президент Перу Альберто Фухимори, отбывший наказание за коррупцию и организацию расправ над диссидентами, намерен участвовать в очередных выборах главы государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в соцсети "Х" его дочь Кейко Фухимори.

"Мы с отцом поговорили и вместе решили, что он должен стать кандидатом в президенты", - написала она.

Дочь 85-летнего политика, которая сама трижды баллотировалась в президенты Перу, разместила фрагмент интервью, в котором она говорит о готовности "позволить отцу возглавить президентскую формулу". "Он сказал мне, что осознает все риски, но хочет вернуться на политическую арену", - сказала Кейко Фухимори. Очередные выборы президента пройдут в Перу в 2026 году.

В апреле 2009 года Фухимори, возглавлявший страну с 1990 по 2000 год, был признан виновным в нарушении прав человека и приговорен к 25 годам лишения свободы. В частности, суд счел доказанной причастность политика к убийству 15 человек в округе Барриос-Альтос в ноябре 1991 года и к похищению и убийству девяти студентов и одного преподавателя университета в Лиме в июле 1992 года. Помимо этого, экс-президент был осужден по некоторым делам, связанным с коррупцией и растратой государственных средств. В 2017 году президент Перу Педро Пабло Кучински помиловал Фухимори, который вышел на свободу лишь в декабре 2023 года.