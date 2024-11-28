63% французов выступают за отставку Макрона в случае вотума недоверия правительству Барнье

Около двух третей французов (63%) высказались за отставку президента Эмманюэля Макрона, если правительству будет вынесен вотум недоверия.

Около двух третей французов (63%) высказались за отставку президента Эмманюэля Макрона, если правительству будет вынесен вотум недоверия.

Как сообщает Report, такие данные приводятся в опросе, проведенном институтом Элабе по заказу телеканала BFMTV.

Согласно опросу, это желание широко разделяют избиратели Национального объединения (83%) и левых партий, входящих в Новый народный фронт (76%), а также часть избирателей Республиканцев (48%) и даже 27% из тех, кто "Вместе за Республику" (политическая коалиция, куда входит и партия Макрона "Возрождение").

По данным опроса, большинство французов считают, что если правительству будет вынесен вотум недоверия, то ответственность за это должен нести Макрон. Такого мнения придерживаются 53% опрошенных.

Вопросы доверия к правительства и президенту активно обсуждаются на фоне голосованию по бюджету Франции на 2025 год. Для его принятия власти планируют задействовать статью 49.3 Конституции, позволяющую утверждать законы без голосования парламента. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны оппозиции, представители которой намерены инициировать вотум недоверия.

Согласно опросу, в случае свержения правительства Мишеля Барнье, французы скорее выступают за формирование "технического" правительства, которое будет состоять из экспертов, не имеющих политической принадлежности (69%). Этот сценарий более популярен, чем вариант коалиции между некоторыми левыми партиями и президентским лагерем (44%).

Ранее Макрон заявил, что использование статьи 49.3 необходимо для оперативного утверждения бюджета в условиях экономической нестабильности.