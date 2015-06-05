Полиция: Не менее 40 человек пропали без вести после землетрясения на востоке Малайзии

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 40 человек числятся пропавшими без вести после землетрясения, произошедшего в пятницу утром на востоке Малайзии.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил шеф полиции Халид Абу Бакар.

Он отметил, что в настоящее время предпринимаются все меры для установления местонахождения туристов, оказавшихся заблокированными в горах.

По его словам, из высокогорных районов были эвакуированы 29 человек, трое из них получили ранения.

При этом сложные погодные условия не позволяют спасателям и военнослужащим добраться до наиболее пострадавших районов.

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в штате Сабах. Эпицентр подземного толчка находился в 19 км к северо-западу от города Ранау.