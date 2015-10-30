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    40 человек погибли при ракетном ударе в пригороде Дамаска

    Обстрелы в районе города Дума продолжаются

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Как минимум 40 человек погибли в результате ракетного удара сирийских правительственных войск по позициям повстанцев под Дамаском.

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга прав человека.

    По словам главы правозащитного центра, еще около 100 человек получили ранения, обстрелы в районе города Дума продолжаются.

    Правозащитники сообщают, что по городу было выпущено 11 ракет класса "земля-земля", некоторые из них упали в районе городского рынка.

    Город Дума, расположенный к востоку от столицы Сирии, является крупнейшим оплотом повстанцев в провинции Дамаск.

    Район часто подвергается обстрелам со стороны правительственных войск. По данным правозащитников, в четверг обстрелам подвергся рынок и больница, в результате погибли девять человек.

    Тем временем в Вене начались международные переговоры по урегулированию ситуации в Сирии с участием представителей 17 стран.

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