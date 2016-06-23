 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​31 человек стал жертвой нападения на автобус на Мадагаскаре

    Нападавшие ограбили своих жертв, забрав у них наличные на общую сумму около

    Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ Неизвестные убили 31 человека при нападении на маршрутный автобус на юго-западе Мадагаскара.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа.

    По его данным, инцидент произошел 21 июня. В салоне автобуса находились 32 пассажира, только один из них выжил, но получил серьезные ранения. Среди погибших 10 детей.

    Нападавших было около 20 человек. Они ограбили своих жертв, забрав у них наличные на общую сумму около $2 тыс., и скрылись.

    За несколько часов до этого, эти же злоумышленники атаковали военный автомобиль.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi