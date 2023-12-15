26 стран ЕС готовы внести дополнительные взносы на помощь Украине

Все страны ЕС, кроме одной, готовы внести дополнительные взносы в бюджет сообщества для продолжения помощи Украине в обмен на упрощение бюджетных норм в Евросоюзе.

Все страны ЕС, кроме одной, готовы внести дополнительные взносы в бюджет сообщества для продолжения помощи Украине в обмен на упрощение бюджетных норм в Евросоюзе.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС, на котором Венгрия заблокировала эту программу.

"Еврокомиссия в июне предложила усиление бюджета в ЕС. Конечно, первым приоритетом этого станет Украина, ее поддержка, но также миграция и повышение конкурентоспособности, и мы должны нарастить бюджет, чтобы повысить процентные ставки. 26 стран ЕС согласились предоставить дополнительное финансирование бюджета", - сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Еврокомиссия вместе с получением нового финансирования также "примет сложные решения" по перераспределению средств в существующих программах ЕС.