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26 стран ЕС готовы внести дополнительные взносы на помощь Украине

26 стран ЕС готовы внести дополнительные взносы на помощь Украине Все страны ЕС, кроме одной, готовы внести дополнительные взносы в бюджет сообщества для продолжения помощи Украине в обмен на упрощение бюджетных норм в Евросоюзе.
Другие страны
15 декабря 2023 г. 19:25
26 стран ЕС готовы внести дополнительные взносы на помощь Украине

Все страны ЕС, кроме одной, готовы внести дополнительные взносы в бюджет сообщества для продолжения помощи Украине в обмен на упрощение бюджетных норм в Евросоюзе.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС, на котором Венгрия заблокировала эту программу.

"Еврокомиссия в июне предложила усиление бюджета в ЕС. Конечно, первым приоритетом этого станет Украина, ее поддержка, но также миграция и повышение конкурентоспособности, и мы должны нарастить бюджет, чтобы повысить процентные ставки. 26 стран ЕС согласились предоставить дополнительное финансирование бюджета", - сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Еврокомиссия вместе с получением нового финансирования также "примет сложные решения" по перераспределению средств в существующих программах ЕС.

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