Международный трибунал ООН огласит приговор Радовану Караджичу 24 марта

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ 24 марта в Международном трибунале ООН по бывшей Югославии будет оглашен приговор бывшему президенту боснийской Сербской Республики Радовану Караджичу. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН.

Судебное слушание по делу бывшего президента Республики Сербской завершилось в октябре 2014 года.

Прокуратура Международного трибунала ООН по бывшей Югославии обвиняет Караджича по 10 пунктам, в том числе в преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев войны и геноциде, совершенным в период с 1992 по 1995 гг. По данным следствия, Караджич причастен к событиям в Сребренице. В 1995 году в этом боснийском городе сербские силы убили около 8000 мужчин и подростков из числа мусульман.

Радован Караджич отрицает свою вину. Он отказался от услуг адвокатов и на судебном процессе в Гааге защищал себя сам.

Ордер на арест Караджича был выдан 25 июля 1995 года. Однако арестовать обвиняемого, скрывавшегося от правосудия, удалось только спустя четыре года.

Суд над Караджичем начался 26 октября 2009 года.