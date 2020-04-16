​229 человек скончались от коронавируса в Южной Корее

Южная Корея зарегистрировала 22 случая заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, общее число зараженных выросло до 10 613, выздоровел 141 человек, скончались уже 229 человек.

Как передает Report, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось о 225 жертвах вируса. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми зонами бедствия. До 19 апреля жителей попросили лишний раз не покидать свои дома, закрыть спортивные, развлекательные и религиозные учреждения.

Парламентские выборы прошли в стране в среду, многие люди вышли на улицы, но всех граждан через СМИ и сообщения на телефон призвали обязательно носить маску по дороге на избирательные участки, дезинфицировать руки и соблюдать дистанцию с людьми.

По данным KCDC на 00:00 четверга (19:00 среды по бакинскому времени), из числа новых случаев два обнаружены в Сеуле, три в Пусане, четыре – в Тэгу, еще по четыре - в центральной провинции Кёнгидо и в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. 11 из общего числа новых случаев завезены из-за границы.

За прошедшие сутки из больниц выписан 141 человек, общее число выздоровевших выросло до 7 757. Анализы 14 268 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 513 тысяч анализов на коронавирус. У более чем у 116 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса.

Погибли еще четыре человека, общее число жертв составляет 229, при этом 158 из них погибли в Тэгу, еще 50 в провинции Кёнсан-Пукто, 14 – в провинции Кёнгидо, два в Сеуле и три в Пусане. Еще по одному погибшему в Ульсане и провинции Канвондо.

Общее число зараженных в Сеуле достигло 619, в Тэгу – 6 827 человек, 1 352 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 649 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 130 случаев. Более 5 тысяч человек (49,2%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 81,4% случаев. По меньшей мере 966 случаев завезли из-за границы.