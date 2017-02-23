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    20 миллионов человек в Южном Судане, Сомали, Йемене и Нигерии недоедают

    ООН: требуется $4,4 млрд для предотвращения катастрофы в четырех странах

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Для предотвращения гуманитарной катастрофы в Сомали, Южном Судане, Нигерии и Йемене ООН требуется порядка $4,4 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.

    Отмечается, что в этих странах более 20 млн человек испытывают нехватку продовольствия. По словам Гуттрериша, необходимые $4,4 млрд должны поступить до конца следующего месяца.

    Ранее сообщалось, ЮНИСЕФ предупредил о гуманитарной катастрофе, которая может разразиться в Йемене, Нигерии, Южном Судане и Сомали. В этих странах от голода могут погибнуть около 1,4 миллиона детей.

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