20 миллионов человек в Южном Судане, Сомали, Йемене и Нигерии недоедают

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Для предотвращения гуманитарной катастрофы в Сомали, Южном Судане, Нигерии и Йемене ООН требуется порядка $4,4 млрд.

Как передает Report, об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Отмечается, что в этих странах более 20 млн человек испытывают нехватку продовольствия. По словам Гуттрериша, необходимые $4,4 млрд должны поступить до конца следующего месяца.

Ранее сообщалось, ЮНИСЕФ предупредил о гуманитарной катастрофе, которая может разразиться в Йемене, Нигерии, Южном Судане и Сомали. В этих странах от голода могут погибнуть около 1,4 миллиона детей.