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    Не менее 19 человек пострадали при взрыве у посольства США в Кабуле

    Среди пострадавших трое женщин и четверо детей

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 19 человек пострадали в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель министерства здравоохранения Афганистана Кабира Амири.

    По его словам, среди пострадавших трое женщин и четверо детей. 

    Инцидент произошел в месте массового скопления людей примерно в 500 метрах от посольства США на дороге, ведущей в международный аэропорт Кабула. По словам очевидцев, взрыв был совершен террористом-смертником, при этом его целью был конвой военных НАТО. Несколько автомобилей были повреждены.

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