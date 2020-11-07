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16 стран оказались на пороге массового голода

16 стран оказались на пороге массового голода Некоторые государства Африки и Ближнего Востока оказались на пороге массового голода
Другие страны
7 ноября 2020 г. 08:45
16 стран оказались на пороге массового голода

Некоторые государства Африки и Ближнего Востока оказались на пороге массового голода.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные ООН.

Конфликты, экономические трудности, экстремальные погодные условия и пандемия коронавируса ограничивают доступ к продовольствию для сотен тысяч людей. Нестабильность в мире растет, 16 странам грозит обострение проблемы голода, пишет издание.

"Горячими точками" эксперты ООН назвали районы Буркина-Фасо, северо-восточной Нигерии, Южного Судана и Йемена. Цены на еду и погодные условия будут определять дальнейшее развитие ситуации, уверены в организации.

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