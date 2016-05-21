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    15 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в Индии

    Несчастный случай произошел в округе Чамба индийского штата Химачал-Прадеш

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек погибли и 30 пострадали в результате того, что переполненный частный автобус сорвался в ущелье на севере Индии. 

    Как передает Report, об этом сообщила газета Hindustan Times.

    По словам выживших пассажиров, водитель потерял контроль над транспортным средством в тот момент, когда он был занят разговором по мобильному телефону во время движения, что послужило причиной инцидента.

    Семь человек скончались на месте, все пострадавшие были доставлены в больницы, отмечает издание.

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