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    ​15 человек погибли при взрыве на севере Ирака

    Взрыв прогремел в районе, населенном преимущественно курдами

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Как минимум 15 человек погибли при взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля в городе Киркук на севере Ирака.

    Как передает Report, взрыв прогремел в районе, населенном преимущественно курдами.

    По данным полиции, автомобиль взорвался на торговой улице возле кафе. По предварительным данным, около 20 человек ранены.

    Ранее в четверг два взрыва также прогремели в шиитском районе Багдада. В результате погибли 15 человек, более 40 ранены.

    В районе Киркука в последние недели наблюдается всплеск насилия из-за активности боевиков "Исламского государства", которые потеряли контроль над некоторыми территориями на востоке Ирака.

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