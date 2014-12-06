​15 человек погибли при взрыве на севере Ирака

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Как минимум 15 человек погибли при взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля в городе Киркук на севере Ирака.

Как передает Report, взрыв прогремел в районе, населенном преимущественно курдами.

По данным полиции, автомобиль взорвался на торговой улице возле кафе. По предварительным данным, около 20 человек ранены.

Ранее в четверг два взрыва также прогремели в шиитском районе Багдада. В результате погибли 15 человек, более 40 ранены.

В районе Киркука в последние недели наблюдается всплеск насилия из-за активности боевиков "Исламского государства", которые потеряли контроль над некоторыми территориями на востоке Ирака.