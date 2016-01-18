​13 мирных жителей иракского Рамади подорвались на мине

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Не менее 13 человек погибли при взрыве мины в Ираке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел на востоке города Рамади.

Взрыв произошел на дороге, когда группа местных жителей пыталась покинуть район столкновения иракских военных с боевиками группировки ИГИЛ.

Армия Ирака 28 декабря 2015 года объявила об освобождении Рамади, административный центр провинции Анбар, от боевиков ИГИЛ. Однако некоторое их количество до сих пор остается в городе, локальные бои продолжаются.