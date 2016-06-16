13 человек погибли из-за ливней в Китае

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Тринадцать человек погибли, еще столько же объявлены пропавшими без вести за последние сутки в результате ливневых дождей и вызванных ими наводнений и оползней в провинциях Цзянси, Гуйчжоу, Хунань, Гуандун и Гуанси-Чжуанском автономном районе в Китае. Как передает Report, oб этом сообщило агентство ТАСС.

В Цзянси (Восточный Китай) погибли трое, эвакуированы 21 тыс., из них около 10 тыс. нуждаются в срочной помощи.

В Хунани (Центральный Китай) повсеместно переполнены реки, отмечены сходы оползней и селей. В уезде Хэншань погибли трое местных жителей, находившихся в засыпанном оползнем доме.

В уезде Лунхуэй, по данным противопаводковой службы, разрушено около 530 домов, в безопасные места вывезено почти 12 тыс. человек. В Чжучжоу прорвало водохранилище, идут экстренные восстановительные работы, продолжается эвакуация населения.