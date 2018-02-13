110 человек в костюмах клоунов задержаны в Рио-де-Жанейро по подозрению в грабеже

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Полиция Рио-де-Жанейро задержала и доставила в участок около 110 человек в костюмах клоунов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал Globo.

Их взяли с поличным при попытке массового ограбления во время продолжающегося сейчас в городе карнавала.

Инцидент произошел в центральном районе Рио-де-Жанейро, где расположены административные и офисные здания. Стражи порядка обнаружили у подозреваемых пистолет, патроны и гранату, а также награбленное имущество: пять мобильных телефонов, часы и два кошелька. Для доставки задержанных в полицейский участок понадобилось три автобуса.

Несмотря на карнавальные костюмы и грим подозреваемых, несколько человек опознали грабителей. В результате десять задержанных оставлены под стражей.