11 стран без США подписали соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Обновленное соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (Trans-Pacific Partnership, TPP) подписано главами МИД 11 стран Азии и Америки, сообщает международное ведомство Чили.

Как сообщает Report, это подписание стало первым с момента выхода США из соглашения по инициативе Дональда Трампа в январе 2017 года.

Участниками соглашения стали Канада, Австралия, Сингапур, Новая Зеландия, Бруней, Малайзия, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу.

«Новые современные правила международной торговли... Как раз, когда некоторые склоняются к протекционизму. Кто бы мог подумать, что мы подпишем это соглашение не в США, а в Чили», –– говорится в заявлении МИД Чили в Twitter.

Говоря о протекционизме, в ведомстве намекнули на введение пошлин на импорт металлов в США и ряд других шагов Трампа по защите национальной экономики.

Соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве было заключено в октябре 2015 года. В рамках ТТП планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.