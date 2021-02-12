11 человек погибли в результате взрывов на заводе пиротехники в Индии

Еще 36 получили ранения

По меньшей мере 11 человек погибли, 36 получили ранения сегодня в результате серии взрывов на заводе пиротехнических изделий в индийском городе Ачанкулам (южный штат Тамилнад). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NDTV.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил свои соболезнования родственникам погибших. "Пожар на заводе пиротехники в Тамилнаде вызывает искреннее сожаление. В этот скорбный час мои мысли с понесшими утрату семьями. Надеюсь, что все, кто получил ранения, быстро восстановятся. В данный момент власти работают на месте, чтобы предоставить помощь всем пострадавшим", - написал Моди в своем Twitter

Ранее газета The Times of India сообщила, что взрывы привели к сильному пожару, который уничтожил четыре цеха предприятия. Он сильно затруднил работу спасателей, пытавшихся оказать помощь пострадавшим. В настоящее время огонь локализован.