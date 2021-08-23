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Более 100 сотрудников ООН вывезли из Кабула в Алматы

Более 100 сотрудников ООН вывезли из Кабула в Алматы Авиакомпания "Ютэйр" в воскресенье вторым рейсом за неделю вывезла из Кабула в Алматы более 100 сотрудников ООН.
Другие страны
23 августа 2021 г. 15:08
Более 100 сотрудников ООН вывезли из Кабула в Алматы

Авиакомпания "Ютэйр" накануне вечером вторым рейсом за неделю вывезла из Кабула в Алматы более 100 сотрудников ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"18 августа "Ютэйр" выполнила рейс Москва - Кабул - Алматы для вывоза из Афганистана 137 сотрудников ООН. 22 августа состоялся еще один вывозной рейс по маршруту Алматы - Кабул - Алматы, которым были вывезены 108 сотрудников ООН. После чего самолет "Ютэйр" вернулся в Москву", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что перелет выполнен на дальнемагистральном Boeing 767 в рамках авиационной поддержки, оказываемой миссиям ООН компанией более 25 лет.

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Версия на английском языке Over 100 UN employees evacuated from Kabul to Almaty

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