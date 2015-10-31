В России 1 ноября объявлен днем траура в связи с крушением самолета

Баку. 31 октября. REPPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин в субботу подписал указ об объявлении 1 ноября 2015 года днем траура в связи с катастрофой российского самолета, произошедшей в Египте. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги РФ. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура. Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших", - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба.

Ранее Путин выразил самые глубокие соболезнования родственникам погибших.

МЧС России опубликовало списки пассажиров разбившегося лайнера.

В администрации аэропорта Шарм-эш-Шейха сообщили, что все пассажиры и члены экипажа были гражданами РФ. На борту самолета были 63 мужчины, 138 женщин и 17 детей в возрасте от 2 до 17 лет.