Путин и Порошенко встретятся в Милане 17 октября

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин проведет встречу со своим коллегой с Украины Петром Порошенко в Милане 17 октября.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил глава итальянского правительства Маттео Ренци.

Премьер-министр отметил, что встреча состоится на полях саммита "Азия-Европа" АСЕМ. По его словам, в переговорах в Милане также примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон, а также высокопоставленные чиновники из других стран.