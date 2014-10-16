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    Путин и Порошенко встретятся в Милане 17 октября

    Встреча состоится на полях саммита Азия-Европа АСЕМ

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин проведет встречу со своим коллегой с Украины Петром Порошенко в Милане 17 октября.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил глава итальянского правительства Маттео Ренци.

    Премьер-министр отметил, что встреча состоится на полях саммита "Азия-Европа" АСЕМ. По его словам, в переговорах в Милане также примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон, а также высокопоставленные чиновники из других стран.

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