Канада предоставит вакцину от лихорадки Эбола

Как заявила министр здравоохранения Рона Амброз, препарат был разработан в государственной Национальной лаборатории микробиологии.
Решение об использовании препарата было принято после того, как комитет экспертов ВОЗ признал этичным применение экспериментальных лекарств от лихорадки Эбола. Помощник главы организации Мари-Поль Кини рассказала, что сегодня исследуются три вида препаратов, способных помочь в борьбе с заболеванием, которое пока считается неизлечимым.
Вспышка лихорадки началась в феврале этого года в Гвинее, позже вирус распространился на соседние Сьерра-Леоне и Либерию. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, вирус уже унес жизни 1013 человек, а всего зарегистрировано более 1800 случаев заболевания.
News DepartmentАвтор новости
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