Действующий премьер Ирака покидает свой пост

Баку.15 августа. REPORT.AZ/ Действующий премьер-министр Ирака Нури аль-Малики признает своего преемника Хайдара аль-Абади и уходит с поста главы правительства. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

О том, что аль-Малики отказался от претензий к назначению нового премьера сообщило национальное телевидение.

Президент Ирака Фуад Маасум 11 августа официально поручил кандидату от крупнейшего шиитского парламентского объединения "Национальный альянс" Хайдару аль-Абади сформировать правительство. Тогда аль-Малики назвал эти действия президента нарушающими конституцию, отказался признать законность назначения аль-Абади и обратился с соответствующим иском в Федеральный суд.

Назначение аль-Абади на пост премьера уже поддержали США, Европейский союз, ООН, Лига арабских государств (ЛАГ), Иран, Саудовская Аравия и Турция.