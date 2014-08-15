Действующий премьер Ирака покидает свой пост

О том, что аль-Малики отказался от претензий к назначению нового премьера сообщило национальное телевидение.
Президент Ирака Фуад Маасум 11 августа официально поручил кандидату от крупнейшего шиитского парламентского объединения "Национальный альянс" Хайдару аль-Абади сформировать правительство. Тогда аль-Малики назвал эти действия президента нарушающими конституцию, отказался признать законность назначения аль-Абади и обратился с соответствующим иском в Федеральный суд.
Назначение аль-Абади на пост премьера уже поддержали США, Европейский союз, ООН, Лига арабских государств (ЛАГ), Иран, Саудовская Аравия и Турция.
News DepartmentАвтор новости
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