Глава Секретной службы США подала в отставку

2 октября, 2014 10:53

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Глава Секретной службы США Джулия Пирсон подала в отставку. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, она приняла такое решение в связи с серией инцидентов, связанных с безопасностью президента США Барака Обамы.

Исполняющим обязанности назначен Джозеф Клэнси, который в прошлом возглавлял в Секретной службе отдел охраны президента США.

По словам представителя Белого дома Джоша Эрнеста, президент США Барак Обама решил, что его охране "требуется новое руководство".

Во второй половине сентября произошло несколько инцидентов, связанных с невнимательностью сотрудников Секретной службы. 20 сентября в здание Белого дома проник 42-летний Омар Гонзалес. Ветеран войны в Ираке был вооружен ножом. После данного инцидента Секретная служба заявила об ужесточении мер безопасности и увеличении количества патрулей на территории Белого дома. 21 сентября агенты Секретной службы задержали жителя Нью-Джерси, который дважды пытался попасть на территорию резиденции президента США. 1 октября стало известно, что Обама, посетив Центр по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, оказался в одном лифте с вооруженным охранником, у которого было три судимости.

Барак Обама назначил Джулию Пирсон руководителем Секретной службы США в марте 2013 года. Пирсон стала первой в истории женщиной на этом посту.