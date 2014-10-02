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    Глава Секретной службы США подала в отставку

    Пирсон приняла такое решение в связи с серией инцидентов, связанных с безопасностью президента США
    • Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Глава Секретной службы США Джулия Пирсон подала в отставку. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, она приняла такое решение в связи с серией инцидентов, связанных с безопасностью президента США Барака Обамы.
    • Исполняющим обязанности назначен Джозеф Клэнси, который в прошлом возглавлял в Секретной службе отдел охраны президента США. 
    • По словам представителя Белого дома Джоша Эрнеста, президент США Барак Обама решил, что его охране "требуется новое руководство".
    • Во второй половине сентября произошло несколько инцидентов, связанных с невнимательностью сотрудников Секретной службы. 20 сентября в здание Белого дома проник 42-летний Омар Гонзалес. Ветеран войны в Ираке был вооружен ножом. После данного инцидента Секретная служба заявила об ужесточении мер безопасности и увеличении количества патрулей на территории Белого дома. 21 сентября агенты Секретной службы задержали жителя Нью-Джерси, который дважды пытался попасть на территорию резиденции президента США. 1 октября стало известно, что Обама, посетив Центр по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, оказался в одном лифте с вооруженным охранником, у которого было три судимости.
    • Барак Обама назначил Джулию Пирсон руководителем Секретной службы США в марте 2013 года. Пирсон стала первой в истории женщиной на этом посту.
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