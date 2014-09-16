Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке завершилась 68-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, председатель Ассамблеи Джон Эш, подводя ее итоги, заявил, что в ходе этой сессии были приняты 300 резолюций и 80 решений по самому широкому спектру вопросов - от ядерного разоружения, финансирования развития, мирного использования космоса, до безопасности журналистов.

16 сентября официально откроется 69-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Еще в июне этого года ее Председателем был избран Сэм Кахамба Кутеса из Уганды.



Ежегодные общие прения на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи начнутся 24 сентября и продлятся до 1 октября.



По установившейся традиции, первыми 24 сентября с трибуны Генеральной Ассамблеи выступят президенты Бразилии и США. Перед началом общих прений Генеральный секретарь ООН представит государствам-членам ООН свой ежегодный доклад о работе Организации.

Главы государств и правительств соберутся в только что отремонтированном зале Генеральной Ассамблеи, который в предыдущие два года был закрыт на ремонт.