Власти Каталонии отказались от референдума о независимости

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Правительство Каталонии приняло решение отменить референдум о независимости от Испании, который должен был состояться 9 ноября. Об этом, как сообщает Report cо ссылкой на Reuters, заявил глава региона Артур Мас после десятичасовой встречи с руководителями трех националистических политических партий, которые выступают за отделение автономной области.

Глава Каталонии считает, что голосование не может быть проведено по причине отсутствия правовых гарантий, передает El Pais. По его словам, власти автономной области намерены предложить гражданам альтернативные варианты проведения опроса.

30 сентября власти Каталонии приняли решение приостановить подготовку к референдуму. При этом пресс-секретарь правительства региона Франсеск Хомс пояснил, что регион продолжит борьбу за независимость.