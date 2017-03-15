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    Завтра в Баку начинается V Глобальный форум

    В форуме примут участие около 300 делегатов из 53 стран

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Завтра в Азербайджане начинается V Глобальный Бакинский форум.

    Как сообщает Report, в форуме, который пройдет при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и организаторстве Международного центра Низами Гянджеви на тему "Будущее международных отношений: сила и интересы", примут участие около 300 делегатов из 53 стран.

    В работе форума примут участие президент Латвии Раймонд Вейонис, президент Черногории Филип Вуянович, президент Албании Буяр Нишани, руководитель Македонии Георге Иванов, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич и пр.

    Форум пройдет по 7 панелям.

    Форум завершит работу 17 марта.

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