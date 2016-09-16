Закир Гаралов обратился к генпрокурору Украины в связи с совершенными в этой стране преступлениями против азербайджанцев

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Закир Гаралов обратился к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко в связи с имевшими место в последнее время случаями насилия в отношении азербайджанцев в этой стране.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в обращении решительно осуждаются умышленное убийство в Покровске уроженца Хачмазского района Абдуллы Абдуллаева с похищением принадлежавшей ему крупной суммы денег, подрыв в том же городе двух автомобилей, принадлежавших председателю общества "Азербайджан" Шахину Бейлярову, похищение и умышленное убийство в Донецкой области Ильгара Ашурова и присвоение принадлежавших ему крупной суммы денег и автомобиля, убийство с особой жестокостью в Херсонской области Тебриза Алекберова, а также другие совершенные против азербайджанцев преступления. В обращении также подчеркивается, что эти события вызвали широкий резонанс среди общественности, требуется справедливое и объективное проведение расследований в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и норм международного права, выражается уверенность в даче правовой оценки этим действиям в короткие сроки.