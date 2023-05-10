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Во Владикавказе состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

Во Владикавказе состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева Во Владикавказе (столица Республики Северная Осетия-Алания РФ) состоялось торжественное мероприятие по случаю 100-летия со дня рождения основателя современного азербайджанского государства, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алие
Диаспора
10 мая 2023 г. 17:22
Во Владикавказе состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

Во Владикавказе (столица Республики Северная Осетия-Алания РФ) состоялось торжественное мероприятие по случаю 100-летия со дня рождения основателя современного азербайджанского государства, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в мероприятии, которое прошло при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и организации Конгресса азербайджанцев Республики Северная Осетия-Алания, приняли участие более 700 гостей, в том числе представители местных органов власти и общественности, руководители азербайджанских и других национально-культурных общественных организаций.

Среди гостей были депутат Милли Меджлиса Азербайджана Айдын Мирзазаде, заместитель заведующего отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Али Байталов, мэр Владикавказа Вячеслав Мильдзихов, представитель Министерства иностранных дел России по Владикавказу Багир Мамиев, министр по национальной политике и внешним связям Северной Осетии-Алании Алан Багиев, депутаты Парламента Северной Осетии-Алании Гари Кучиев и Георгий Козаев, министр культуры Северной Осетии-Алании Эдуард Галазов, представители ФСБ России, таможенной и пограничной служб по Северной Осетии-Алании.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVladiqafqazda Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan konsert keçirilib

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