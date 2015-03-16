Во Львове создано региональное представительство азербайджанской диаспоры

Баку. 16 марта. REPORT. AZ/ В западной Украине - во Львове - создано представительство азербайджанской диаспоры. Как сообщает Report со ссылкой на Объединенный конгресс азербайджанцев Украины (ОКАУ), с целью создания регионального представительства во Львове было проведено собрание при участии председателей Конгресса многих областей Украины. На мероприятии совместно с главами региональных представительств Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Харьковской, Закарпатской, Хмельницкой, Кировоградской, а также других областей Украины приняли участие мэр Львова Андрей Иванович Садовой и представители областной администрации.

Во время выступления глава ОКАУ Ровшан Тагиев заметил, что несмотря на происходящее в Украине в стране сохраняется высокий уровень толерантности и азербайджанцы в полной мере пользуются своими правами во всех регионах страны.

Отмечая, что в Украине проживает большое количество азербайджанцев, Ровшан Тагиев подчеркнул важность создания в таком городе как Львов центра самой большой диаспорской организации – Объединенного конгресса азербайджанцев Украины.

"В Украине все народы живут в мире и согласии и отстаивают свои права и интересы вместе. А если учитывать близкость расположения Львова к Европейскому Союзу, то для азербайджанцев с правовой точки зрения это будет иметь большое значение".

Мэр города Львов А.Садовой заметил, что Львов является многонациональным городом и активная деятельность азербайджанцев в городе поддерживается местными властями.

В ходе голосования главой Конгресса во Львове был избран Теймур Мамедов, который на протяжении долгого времени отличался своей активной общественной деятельностью в городе.