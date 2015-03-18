Во Львове состоялась конференция "Роль азербайджанской общественности Украины в формировании украинской политической нации"

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ По инициативе Объединенного конгресса азербайджанцев Украины в рамках программы работы Ассамблеи национальностей Украины в городе Львов была проведена конференция на тему: "Роль азербайджанской общественности Украины в формировании украинской политической нации".

Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею, в конференции приняли участие известные общественные деятели, политологи, преподаватели вузов, депутаты, заслуженные деятели культуры и здравоохранения, а так же руководители областных организаций Конгресса азербайджанцев Украины.

Со вступительным словом на конференции выступил председатель Ассамблеи национальностей Украины и Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев. В своем обращении он акцентировал внимание на факторе присутствия представителей разных этнических групп, проживающих на территории Украины, в том числе и этнических азербайджанцев, в формировании украинской государственности.

Мэр города Львов, известный украинский политик Андрей Иванович Садовой отметил в своем выступлении, что Львов является многонациональным городом, и роль представителей других национальностей, в особенности азербайджанцев очень важна для города. Мэр так же выразил свою благодарность и отметил важность проведения таких мероприятий в деле укрепления страны.

Затем на конференции обсуждались различные предложения и программы, связанные с ролью представителей этнических групп в политической жизни Украины. По окончанию конференции было решено представить проекты предложений правительству страны.