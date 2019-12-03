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Во Франции создается научная диаспора Азербайджана

Во Франции создается научная диаспора Азербайджана

Во Франции состоится первая встреча научной диаспоры Азербайджана.

Как сообщает французское бюро Report, первое заседании научной диаспоры Азербайджана пройдет 14 декабря в Париже при организационной поддержке Ассоциации французско-азербайджанского диалога. 

На встрече примут участие наши соотечественники-авторы научных работ в научных учреждениях Франции и лица, уже обладающие данным титулом.  

Мероприятие преследует целью заложить основы азербайджанской научной диаспоры во Франции, собрать вместе азербайджанских докторов и докторантов, ознакомиться с их положением.

На встрече также будут присутствовать магистры. 

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