Во Франции создается научная диаспора Азербайджана

Во Франции состоится первая встреча научной диаспоры Азербайджана.

Как сообщает французское бюро Report, первое заседании научной диаспоры Азербайджана пройдет 14 декабря в Париже при организационной поддержке Ассоциации французско-азербайджанского диалога.

На встрече примут участие наши соотечественники-авторы научных работ в научных учреждениях Франции и лица, уже обладающие данным титулом.

Мероприятие преследует целью заложить основы азербайджанской научной диаспоры во Франции, собрать вместе азербайджанских докторов и докторантов, ознакомиться с их положением.

На встрече также будут присутствовать магистры.