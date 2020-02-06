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Во Франции пройдут занятия, посвященные Азербайджану

Во Франции пройдут занятия, посвященные Азербайджану

В Париже пройдут занятия, посвященные азербайджанской культуре и цивилизации.

Как сообщает  французское бюро Report, мероприятия пройдут при организационной поддержке Азербайджанского дома в Париже и содействии посольства Азербайджана во Франции.  

Занятия в Культурном центре посольства Азербайджана во Франции начнутся с 7 марта и будут посвящены азербайджанскому языку, истории, географии и культуре.

Занятия проведет зампред Азербайджанского дома в Париже Мехри Гулиева.

Здесь будут участвовать дети в возрасте 6-12 лет.

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